Полузащитник «Ростова» Уткин: чем поможет красный мяч, если линий не видно?

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин считает, что матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2) нужно было перенести. Игра проходила в условиях снегопада.

«Какой был план, когда узнали об условиях? Упростить игру. Валерий Карпин возмущался, что решили играть в таких условиях. Что нужно было делать? Переносить игру.

А если некуда переносить? Как некуда переносить? У нас же нет еврокубков. Помогал ли красный мяч? А чем он поможет? Линий не видно», — приводит слова Уткина «РБ Спорт».

Благодаря победе ЦСКА занимает четвёртое место в РПЛ с 28 очками. «Ростов» находится на 10-й позиции с 20 очками. В 18-м туре обе команды сыграют в гостях. «Ростов» встретится с «Ахматом» 9 декабря, а ЦСКА — с «Краснодаром» 10 декабря.