Созин: борцовским приёмом Абаскаль подписал себе приговор в «Спартаке». Его должны убрать

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин отреагировал на «борцовский приём» главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в последнем матче красно-белых.

«Все знают, что Бериша – непростой, колючий футболист. Конечно, он неправильно побежал к скамейке «Спартака». Но то, что сделал Абаскаль… Послушайте, «Спартак» проиграл 7 из 10 матчей на выезде. Сейчас Абаскалю дадут матча четыре. Как этому клубу бороться за первое место? У Абаскаля не видно спорта, только околоспорт – высказывания, броски… Это показывает, что он ещё молодой парень, вечно на эмоциях. Так поступить по отношению к своему клубу? Вдумайтесь – он может появиться на скамейке «Спартака» только в начале апреля! Это хороший повод для боссов клуба задуматься, что у руля команды нужен серьёзный тренер, а не боец. Хорошего тренера там пока не видно

Почему? У хорошего тренера есть титулы, звания и медали. В отношении чего Абаскаль хороший? Тактику знает? Непонятно. Результата тоже особо нет. Так что, думаю, этим борцовским приёмом он подписал себе в «Спартаке» приговор. Его должны убрать», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».