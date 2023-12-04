Зиньковский: при системе «весна — осень» заканчивали в конце ноября. Разницы никакой

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился мыслями о возможном переходе чемпионата России на систему «весна — осень» из-за плохих погодных условий и вероятных снегопадов.

«Да, читал об этом сегодня. Заканчивали в конце ноября — по сути, разницы никакой. Тут вопрос в последних двух турах и всё. В Грозном хорошая погода, в Сочи, в Краснодаре — тоже. В Питере крыша есть. В остальных городах, конечно же, снег, но это нормально для декабря», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московский «Спартак» после 17 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги располагается на седьмом месте турнирной таблицы. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков.