Перенесут ли последний тур РПЛ перед паузой? Онлайн важнейшего решения

17-й тур РПЛ получился противоречивым. С одной стороны, много интересных матчей и ярких событий. С другой – снегопад в Москве чуть не сорвал две встречи и превратил одну из них в скандальную. ЦСКА и «Ростов» играли в такой снегопад, что Валерий Карпин не выдержал и выдал гневное флеш-интервью, а потом продолжил на пресс-конференции.

Днём же в воскресенье президент РПЛ Александр Алаев в беседе с «Матч ТВ» допустил перенос следующего, 18-го тура на весну, если погода через неделю не улучшится. А комментатор Георгий Черданцев позднее добавил подробностей. По его словам, в понедельник, 4 декабря, РПЛ свяжется с клубами. Если те единогласно решат перенести тур, лига поступит соответствующим образом. Возможны ещё два варианта: проведение тура согласно расписанию и перенос только тех матчей, которые должны состояться в Москве и Воронеже, поскольку именно там ожидается проблемная погода. Окончательное решение должно быть принято до вечера вторника, 5 декабря.

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