Салихова: каждая «бериша» может прыгать двумя ногами в технической зоне, и ничего не будет

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о скандальной ситуации между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и игроком «Ахмата» Бернардом Беришей в матче 17-го тура РПЛ. Грозненцы одержали победу со счётом 2:1.

«Спартак» сейчас — это лишь список футболистов на бумаге. Быстров считает, что игроки должны были оторвать ноги Берише за своего тренера. Я согласна с мнением Володьки. Но кто конкретно? Медина, Бонгонда? Дуарте будет бегать ноги отрывать? Смешно. Все лидеры «Спартака», которые могли дать драйв и агрессию, сейчас находятся в подвешенном состоянии. Побегут ли они за тренера отрывать ноги? Только Абаскаль на это ответит.

Вспомните ноябрь прошлого года, матч с «Зенитом», когда вся команда поднялась за Промеса. Вот тогда была семья и единство. Спортивный директор Эшуорт как-то заступился за тренера хотя бы в прессе?

Тедеско в аналогичной ситуации, в матче против «Сочи» мы были с ним: игроки, менеджмент, руководство. Мощнейший медиадепартамент был за Тедеско, а сейчас Абаскаль сам придушил медиа клуба, поэтому не слышно ни одного голоса в поддержку тренера. Такое ощущение, что и сопереживающих не осталось. Руководство «Лукойла» наблюдает: выплывет или нет? В итоге получаем, что каждая «бериша» может прыгать двумя ногами в технической зоне и ничего ему не будет: ни от КДК, ни от игрока «Спартака», ни от медиа», — приводит слова Салиховой Metaratings.