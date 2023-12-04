В КДК РФС объяснили, почему Бериша не будет дисквалифицирован за провокацию Абаскаля

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, почему игрок «Ахмата» Бернард Бериша не может получить дисквалификацию за провокацию главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура РПЛ (2:1).
«У КДК РФС нет юридического основания для рассмотрения эпизода с поведением игрока «Ахмата» Бериши. Судьи видели эпизод и оценили его жёлтой карточкой. Дополнительное обращение не предусмотрено», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.
После этого Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера. Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.