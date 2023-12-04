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В КДК РФС объяснили, почему Бериша не будет дисквалифицирован за провокацию Абаскаля

В КДК РФС объяснили, почему Бериша не будет дисквалифицирован за провокацию Абаскаля
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Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, почему игрок «Ахмата» Бернард Бериша не может получить дисквалификацию за провокацию главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура РПЛ (2:1).

«У КДК РФС нет юридического основания для рассмотрения эпизода с поведением игрока «Ахмата» Бериши. Судьи видели эпизод и оценили его жёлтой карточкой. Дополнительное обращение не предусмотрено», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера. Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.

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Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера на красную карточку
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