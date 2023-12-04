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Агент Георгия Джикии подтвердил интерес «Локомотива» к игроку

Агент Георгия Джикии подтвердил интерес «Локомотива» к игроку
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Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, отреагировал на слухи об интересе «Локомотива» к своему клиенту.

«Локомотив» изучает рынок, ищет центрального защитника, интерес к Джикии у них действительно есть. Георгий — хороший защитник, это нормально. Решать дальше уже игроку, но интерес есть», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Джикия провёл только шесть матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6,5 млн. Георгий выступает за «Спартак» с января 2017 года после перехода из «Амкара».

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Источник: «Локомотив» интересуется возможностью трансфера Джикии в зимнее трансферное окно
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