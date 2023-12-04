В Италии советуют «Ювентусу» рассмотреть Сперцяна в качестве альтернативы Де Паулю и Руису

В Италии советуют туринскому «Ювентусу» рассмотреть полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в качестве альтернативы игроку «Атлетико» Мадрид Родриго Де Паулю и футболисту «ПСЖ» Фабиану Руису, сообщает Tuttosport.

Различные действия вне футбола привели к дисквалификации Поля Погба и Николо Фаджоли. «Ювентусу» пришлось сфокусировать внимание на поиске нового атакующего полузащитника, который умеет забивать и при этом очень техничен.

«Ювентус» уже провёл несколько неформальных бесед с агентами Де Пауля и Руиса. Даже если цена аргентинца, установленная «Атлетико» Мадрид, составляет € 30 млн, то это немалая сумма. При этом требуемая зарплата испанского игрока из «ПСЖ» составляет около € 9 млн в год, что представляет собой максимальный предел расходов.

Именно поэтому может быть смысл задуматься о подписании 23-летнего армянина Сперцяна, который может спокойно уехать из «Краснодара» за € 10-15 млн. Кроме того, он способен играть как в атаке, так и в центре поля.