Агент Сперцяна: «Ювентус»? Не комментируем слухи

Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, высказалась о будущем футболиста.

«Интерес «Ювентуса» к Эдуарду? Мы не комментируем слухи, которые есть вокруг наших футболистов. Возможен ли уход зимой из «Краснодара»? Без комментариев», — приводит слова Пименты «РБ Спорт».

23-летний Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне армянский полузащитник провёл 15 матчей за «быков» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. Первый круг сезона-2023/2024 команда Владимира Ивича завершила на первом месте турнирной таблицы, набрав 32 очка. У преследующего «Краснодар» «Зенита» в активе на два турнирных очка меньше.