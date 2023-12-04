«Ливерпуль» не будет покупать защитника после травмы Матипа

«Ливерпуль» не будет искать замену травмированному защитнику команды Жоэлю Матипу в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Insider. Напомним, 32-летний камерунец повредил колено в матче 14-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (4:3).

По информации источника, руководство команды уверено, что в данный момент нет никакой необходимости в тратах на игрока центральной зоны обороны. Отмечается, что «Ливерпуль» выйдет на трансферной рынок только в том случае, если кто-то ещё из футболистов команды, играющих на этой позиции, получит травму. В таком случае главными кандидатами на переход в стан мерсисайдцев станут игроки «Спортинга» и «Кристал Пэлас» — Гонсалу Инасиу и Марк Гехи.

В текущем сезоне Матип провёл за «Ливерпуль» 14 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.