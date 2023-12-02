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Каррагер — о Каземиро: это ужасная покупка для «Манчестер Юнайтед»

Каррагер — о Каземиро: это ужасная покупка для «Манчестер Юнайтед»
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Бывший футболист английского «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о бразильском полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

«Когда вы смотрите на «Манчестер Юнайтед», покупающего Каземиро – мне всё равно, насколько хорошо он выступал в прошлом сезоне. Это ужасная покупка с точки зрения бизнеса и клуба. Это просто паника.

€ 81 млн за парня, которому 30, 31 год. Пятилетний контракт, огромные деньги. Я думаю, что сейчас он на пути вниз… Кто собирается его подписать? Думаю, что менеджеры просто имеют слишком большую власть над подписаниями», — написал Караггер в соцсети.

Каземиро перешёл в стан «красных дьяволов» из мадридского «Реала» летом 2022 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 70,65 млн. В нынешнем сезоне сыграл 12 матчей за команду, в которых отметился четырьмя мячами и одной голевой передачей.

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