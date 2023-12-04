«Бенфика» договорилась о трансфере 17-летнего аргентинца Престианни

Вингер аргентинского «Велес Сарсфилд» Джанлука Престианни в ближайшее время станет игроком «Бенфики». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы лиссабонского клуба окончательно договорились о трансфере с представителями «Велес Сарсфилд». Сумма сделки составит € 8 млн. Ещё € 2 млн могут быть выплачены в качестве бонусов. Аргентинский клуб получит 15% от последующей продажи игрока.

Сообщается, что Престианни официально станет игроком «Бенфики» в январе 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

В текущем сезоне Престианни провёл за «Велес» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее сообщалось о желании ветерана «Бенфики» Анхеля Ди Марии продолжить карьеру на родине.