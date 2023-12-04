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Прервалась сухая серия «Рубина» в РПЛ. Казанцы не пропускали более 570 минут

Прервалась сухая серия «Рубина» в РПЛ. Казанцы не пропускали более 570 минут
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В понедельник, 4 декабря, «Рубин» на выезде уступил московскому «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России— 0:1. В этом матче прервалась сухая серия казанцев в РПЛ. Команда Рашида Рахимова не пропускала на протяжении более чем 570 минут.

В предыдущий раз «Рубин» пропускал в матче РПЛ 30 сентября. Это произошло в игре с «Краснодаром» (0:2). На протяжении последующих шести встреч чемпионата России казанской команде удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности: с «Ахматом» (1:0), ЦСКА (0:0), «Балтикой» (1:0), «Уралом» (1:0), «Сочи» (2:0) и «Факелом» (1:0). Примечательно, что за это время «Рубин» дважды без шансов уступил в матчах Кубка России — 0:2 с «Уралом» и 0:3 с «Локомотивом».

Свой следующий матч «Рубин» проведёт в воскресенье, 10 декабря. Команда Рахимова на выезде встретится с калининградской «Балтикой» в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало игры — в 19:45 мск.

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