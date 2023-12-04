Форвард «Рубина» Фамейе: Рахимов порой кричит на игроков, но это работает

Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе высказался о методах работы главного тренера казанского клуба Рашида Рахимова.

«Рахимов в меня верит. Между нами хорошая связь. Он открытый, слушает всех, подталкивает каждого к тому, чтобы отдаваться на полную. Подначивает всех на тренировках, играх. Повышает голос, порой кричит и мотивирует.

А успех, победы и не должны даваться просто. Придёшь домой, скрестишь ноги — и что, станешь победителем? Нет. Крики и эмоции, даже очень сильные, работают.

Неправда, что между мной и Рахимовым был конфликт. У нас с коучем всё в порядке», — приводит слова Фамейе Sport24.

В данный момент «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Рахимова набрали 25 очков после 16 туров.