Саттон — о проблемах «МЮ»: дело не только в тен Хаге. В раздевалке тоже есть змеи

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон раскритиковал текущее положение дел в «Манчестер Юнайтед».

«Неудачи «МЮ»? Дело не только в тен Хаге. Думаю, у него в команде есть игроки-змеи. Раздевалка манкунианцев на данный момент переполнена примадоннами.

В команде много футболистов, нежелающих бегать. Бруну Фернандеш не бежит, Маркус Рашфорд не бежит, Антони Марсьяль не бежит. Они талантливые игроки. Но почему они не трудятся на поле?

Я не понимаю, на какой позиции играет Бруну. Но он капитан. Рой Кин, Стив Брюс, Брайан Робсон, будучи капитанами, допустили бы то, что происходит на поле? Разве они позволили бы игрокам не возвращаться в защиту, не выкладываться полностью?» – приводит слова Саттона Daily Mail.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Эрика тен Хага набрали 24 очка после 14 туров.