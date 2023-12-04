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Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Матич: Погба и Санчо постоянно опаздывали на тренировки

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Матич: Погба и Санчо постоянно опаздывали на тренировки
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал, кто из футболистов в составе манкунианцев был самым недисциплинированным.

«В «Челси» футболисты вели себя как профессионалы, они были пунктуальны и никогда не опаздывали на тренировки. В «Манчестер Юнайтед» это происходило почти каждый день. Среди игроков, которые всегда опаздывали, были Поль Погба, Джейдон Санчо и ещё несколько футболистов.

Те партнёры, которые всегда приезжали вовремя, злились,. Мы решили создать внутрикомандный дисциплинарный комитет, главой которого стал я.

Я взял лист бумаги и фиксировал на нём имена тех, кто опаздывал. За один сезон мы собрали штрафов примерно на € 85 тыс. Мы собирались потратить эти деньги на вечеринку в Лондоне, но из-за пандемии коронавируса нам это не удалось», – приводит слова Матича Metro.

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