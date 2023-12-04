Евгений Калешин: почему нельзя брать модель развития «Зенита», где нельзя украсть денег?

Бывший главный тренер «Акрона» Евгений Калешин считает, что в российском футболе должно остаться государственное финансирование, приведя в пример модель развития санкт-петербургского «Зенита».

«Я знаю ситуацию в «Зените» изнутри – там развивается и академия, и инфраструктура, и медицинский центр. Что мешает это делать другим?

Не хватает такого количества денег, как у «Зенита»? В «Акроне» на все хватает. Владелец Павел Морозов не экономил ни на чем. У нас лучшая инфраструктура в ФНЛ, а половина команд РПЛ не имеет структуры «Акрона». Почему одни инвестируют, а другие – нет. Почему нельзя брать модель развития «Зенита», где нельзя украсть денег? Для меня это очевидно. Я смотрю на людей и думаю: «Они спятили или с ума сошли?» Не видят очевидных вещей. Спрашиваешь у людей, есть ли у них криосауны, а они смотрят на тебя, как баран на новые ворота: «А что это такое?»

Против ли я государственных денег в футболе? Нет, я за государственные деньги в футболе. Футбол – пропаганда здорового образа жизни. Это, наверное, остался единственный вид спорта, где в коллективной игре звезды жертвуют собой ради достижения результата. В хоккее этого практически нет, а в баскетболе – тем более. Лучшая команда мира – «Манчестер Сити»: звезды служат коллективу, достижению результатов.

Антипримеров до фига – «Реал Мадрид» в какое-то время, «ПСЖ» — когда упор на звезд, а выиграть ничего не могут. В «МС» лучшие игроки, и они служат результату. Это можно делать в России, но об этом никто не говорит почему-то. Это абсурдные вещи. Для меня это понятно и просто, но я не понимаю, почему это другие не видят», — приводит слова Калешина «РБ Спорт».