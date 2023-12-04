Евгений Калешин рассказал, что стало причиной его увольнения из «Акрона»

Бывший главный тренер «Акрона» Евгений Калешин объяснил, из-за чего он был уволен из тольяттинской команды.

«Когда давал то самое интервью, понимал ли, что буду уволен? Нет. Катализатором и провокацией была игра с «Волгарём» — она явилась спусковым крючком. Это безобразие, которое было оправдано даже ЭСК. Это немыслимо. Та игра стала катализатором конфликта внутри клуба.

Как мне объяснили увольнение? Ничего не объясняли, я всё понял. Я взрослый человек и понимаю, что в каких-то моментах нельзя переходить грань. Я не имел, наверное, права так говорить с владельцем: откровенно перешёл определённый уровень субординации. После моих действий последовала реакция со стороны клуба, что абсолютно нормально. Президент «Акрона» хоть и не старше меня, но он хозяин клуба. Его нужно уважать – мне нужно было промолчать, а я этого не сделал», — приводит слова Калешина «РБ Спорт».

Напомним, Евгений Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей, в которых добилась 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Кроме того, в прошлом сезоне «Акрон» добрался до финала Пути регионов Фонбет Кубка России.