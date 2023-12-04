Каманцев — о матче ЦСКА – «Ростов»: у Шафеева не было оснований для переноса игры

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что у арбитра матча 17-го тура МИР РПЛ ЦСКА – «Ростов» (2:0) Рафаэля Шафеева не было оснований для переноса игры.

«У судьи есть критерии, по которым он принимает решение о возможности проведения игры. Это безопасность игроков и возможность играть в футбол. Не с точки зрения эстетики, а с точки зрения отскока мяча и прочее.

Был матч в Воронеже «Факел» — «Спартак». Игра «Балтика» — «Спартак» и другой матч в Москве проходили в тех же условиях. Самый важный матч на международной арене за последнее время — игра Хорватия — Россия. Там был не снег, но условия были специфические. Периодически такие матчи в таких широтах, как у нас, случаются.

У судьи есть право и даже обязанность не проводить матч, когда он понимает, что есть опасность для здоровья игроков. Снег, низкая температура… Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран говорил, что играть в «-7» — это не футбол, другой вид спорта. Это больше для общественного обсуждения, является ли это футболом.

В соответствии с регламентом у Шафеева не было оснований для этого переноса игры. Он принял решение, провёл игру. Во время матча он сказал, что никто из игроков не поднимал вопрос о том, что играть совершенно невозможно, что это не футбол. Это футбол в тяжёлых погодных условиях, но такое случается не первый раз за последние 10 дней.

Ответственно заявляю: решение о проведении матча принимал он. С судейской точки зрения у него не было никаких сомнений, что матч надо проводить», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».