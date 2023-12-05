Игорь Федотов: не может быть, что судья Шафеев настоял на проведении матча ЦСКА в снегу

Бывший арбитр МИР РПЛ Игорь Федотов заявил, что главный арбитр матча 17-го тура ЦСКА — «Ростов» (2:0) Рафаэль Шафеев не может настоять на проведении игры в снегу.

«Все говорят, что где Шафеев, там и снег. Кто-то сваливает на него, кто-то — на других людей. Разбираться в этом смысла нет, правду всё равно никто не узнает. Команды были в одинаковых условиях, игру, несмотря на сложности, провели. Кому повезло, тому повезло.

В регламенте написано, что арбитр принимает решение, если, по его мнению, поле может угрожать безопасности игроков. Второй вариант: согласие команд. На предматчевом совещании делегат и инспектор спрашивают, готовы ли команды играть в таких погодных условиях. Кто-то может выразить несогласие, но это должны сделать обе команды. И то это просто берётся во внимание, а не является поводом для отмены матча. У меня в Первом дивизионе однажды была игра в Краснодаре при диком тумане. Я спросил: «Играть будем?» — «Да, будем». Ради бога, ребят! Но без обид. Хотя с центра поля даже ассистентов не было видно.

Третий момент: почему не покрасили линии в красный цвет. Есть версия, но её могут высказать только те, кто был на совещании. Что инспектор и делегат отказались от покраски. Я в это с трудом верю, потому что всё делается для лучшей видимости — даже если бы снег не пошёл. Совещание должно было начаться в 11:30, и времени на покраску было предостаточно, ничего сложного. Четвёртое: на игре присутствовал президент РПЛ. Сам факт нахождения Алаева на стадионе говорит о том, что решение принималось не самим Шафеевым. Скорее всего, это было коллегиальное решение. Судьям всё равно, играть или не играть. Говорят, якобы Шафееву сказали, что не будут играть, а он настоял на обратном. Этого не может быть. И руководители, и болельщики должны понимать, что принимающий клуб тратит на организацию матча большие деньги. Это и проживание соперника, и судей, и питание, и билеты. Это не один миллион рублей. Если бы на понедельник перенесли игру, был бы пустой стадион. И ещё бы деньги за билеты пришлось возвращать.

Пятое: в Калининграде же играли, хотя там всё ещё серьёзнее было. Безопасности футболистов же это не угрожало. А перенести тот матч, оказывается, никуда нельзя было. И шестое, самое важное: РПЛ сама должна задуматься, почему в декабре они играют не в Ростове-на-Дону, а в Москве. А потом уже сваливайте всё на бедного Шафеева», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.