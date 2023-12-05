Марсело рассказал, кто из игроков «Реала» произвёл на него наибольшее впечатление

Защитник «Флуминенсе» Марсело рассказал, кто из бывших партнёров по мадридскому «Реалу» произвёл на него наибольшее впечатление.

«Есть два человека, которые меня очень удивили, – это Иско и Лука Модрич. Иско начинал с футзала, и то, что он делал на тренировках и во время матчей… Я никогда не мог понять, как ему это удавалось. Модрич также очень впечатлял. Люди говорят, что Лука не заслужил свой «Золотой мяч»? Это полная чушь», – приводит слова Марсело Madrid Zone в соцсетях.

В составе «сливочных» Марсело пять раз выигрывал Лигу чемпионов, шесть раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании, пять раз завоёвывал Суперкубок Испании и три раза становился обладателем Суперкубка Европы.