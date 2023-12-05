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Марсело рассказал, кто из игроков «Реала» произвёл на него наибольшее впечатление

Марсело рассказал, кто из игроков «Реала» произвёл на него наибольшее впечатление
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Защитник «Флуминенсе» Марсело рассказал, кто из бывших партнёров по мадридскому «Реалу» произвёл на него наибольшее впечатление.

«Есть два человека, которые меня очень удивили, – это Иско и Лука Модрич. Иско начинал с футзала, и то, что он делал на тренировках и во время матчей… Я никогда не мог понять, как ему это удавалось. Модрич также очень впечатлял. Люди говорят, что Лука не заслужил свой «Золотой мяч»? Это полная чушь», – приводит слова Марсело Madrid Zone в соцсетях.

В составе «сливочных» Марсело пять раз выигрывал Лигу чемпионов, шесть раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании, пять раз завоёвывал Суперкубок Испании и три раза становился обладателем Суперкубка Европы.

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