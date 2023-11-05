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«Реал поймёт». Марсело заявил, что Кубок Либертадорес – самый важный трофей в его карьере

«Реал поймёт». Марсело заявил, что Кубок Либертадорес – самый важный трофей в его карьере
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Защитник «Флуминенсе» Марсело поделился эмоциями после победы его команды в финале Кубка Либертадорес.

«Мадридский «Реал» меня поймёт. Кубок Либертадорес — это мой самый важный титул на клубном уровне. Это команда, в которой я вырос. «Реал» в моём сердце, но о значимости «Флуминенсе» для меня даже нечего говорить», — приводит слова Марсело COPE.

Напомним, накануне, 4 ноября, состоялся финал Кубка Либертадорес, в котором «Флуминенсе» в дополнительное время обыграл «Боку Хуниорс» со счётом 2:1. «Флуминенсе» завоевал этот трофей впервые в своей истории.

В составе «сливочных» Марсело пять раз выигрывал Лигу чемпионов, шесть раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании, пять раз завоёвывал Суперкубок Испании и три раза становился обладателем Суперкубка Европы.

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