Лучано Спаллетти: если посмотреть на группу, то это могут быть матчи четвертьфинала

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о группе чемпионата Европы – 2024, в которую попала его команда.

2 декабря состоялась жеребьевка, по итогам которой Италия оказалась в группу В с Испанией, Хорватией и Албанией.

«Если посмотреть на группу, то это могут быть матчи четвертьфинала, но все узлы завязываются, это матчи, которые нужно сыграть. Никто не будет счастлив играть против Италии, пребывание в четвертом эшелоне — это не то, что радует наших соперников, но мы должны думать о себе и об уровне футбола, который мы можем показать», — приводит слова Спаллетти La Gazzetta dello Sport.

Сборная Италии сыграет первый матч на турнире с Албанией (15 июня), далее встретится с Испанией (20 июня) и в третьем, заключительном матче группового этапа сыграет с Хорватией (24 июня).

Чемпионат Европы – 2024 пройдёт в Германии. Церемония открытия запланировала на 14 июня. Турнир продлится до 14 июля.