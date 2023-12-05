Игорь Федотов рассказал, как судьи могут предотвратить повторение скандала с Беришей

Эксперт «Чемпионата», бывший российский судья Игорь Федотов высказался об инциденте с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей и главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

3 декабря «Ахмат» на своём поле обыграл «Спартак» в матче 17-го тура РПЛ. Встреча в Грозном закончилась со счётом 2:1.

«История с Беришей — сигнал для департамента. Таких футболистов у нас много. Представьте, что Дзюба забил бы «Зениту» и прыгнул рядом с Семаком. Его бы там били, и это уже красная. Так что нужно изучать этот эпизод. Я вижу такой выход: если департамент видит в таких действиях повод для удаления, то нужно сообщить командам и судьям, что за подобное будут в дальнейшем показывать красную. Тогда инцидентов, как с Беришей, не будет. Я бы поступил так, чтобы избежать повторения и потенциального избиения какого-нибудь футболиста. КДК же такой момент рассматривать не может, потому что решение судьи — жёлтая карточка. И они тоже не знают, за что удалять Беришу», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После гола Агаларова на 34-й минуте матча Бериша побежал к технической зоне «Спартака», прыгнул в неё с двух ног и демонстративно отпраздновал взятие ворот перед трибуной соперника. Абаскаль толкнул полузащитника, за что получил прямую красную карточку и покинул поле.

После 17 туров «Ахмат» занимает 13-е место (зона стыков) в РПЛ с 16 очками. «Спартак» расположился на седьмой строчке (27 очков).