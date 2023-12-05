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Сборная Аргентины выпустит документальный фильм о победе на ЧМ в Катаре

Сборная Аргентины выпустит документальный фильм о победе на ЧМ в Катаре
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С 7 декабря во всех кинотеатрах Аргентины начнётся показ документального фильма о пути аргентинской национальной команды к победе на чемпионате мира 2022 года, проходившего в Катаре. Кинолента получила название «Чемпионы мира».

«Переживите заново уникальные моменты с чемпионата мира — 2022 и откройте для себя его главных героев такими, какими вы их никогда не видели», — написано в официальном аккаунте «альбиселесте» в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции. Основное время матча завершилось со счётом 3:3. В той игре хет-триком отметился нападающий «петухов» Килиан Мбаппе. В составе Аргентины дублем отметился форвард Лионель Месси, а также один гол забил вингер Анхель Ди Мария. В послематчевой серии пенальти аргентинские футболисты оказались мастеровитее и одержали в ней победу со счётом 4:2.

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