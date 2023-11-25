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ФИФА открыла дисциплинарные дела после матча Бразилия – Аргентина в отборе ЧМ-2026

ФИФА открыла дисциплинарные дела после матча Бразилия – Аргентина в отборе ЧМ-2026
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ФИФА открыла дисциплинарные дела против Бразилии и Аргентины в связи с беспорядками, возникшими на трибунах стадиона «Маракана» в Рио-де-Жанейро перед матчем команд в 6-м туре отбора на ЧМ-2026 в Южной Америке, сообщает Associated Press. Из-за событий на трибунах начало игры было отложено.

Ассоциация футбола Аргентины обвиняется в беспорядках на трибунах и задержке начала матча. Бразильскую конфедерацию футбола ФИФА обвинила в неспособности обеспечить безопасность матча, который она организовывала. Международная федерация футбола не представила даты рассмотрения дел и введения санкций.

Драки на трибунах среди болельщиков начались после исполнения гимнов перед началом встречи. Команды ушли обратно в раздевалки, а игра началась с опозданием на 27 минут. Аргентина выиграла матч со счетом 1:0.

В следующий раз Бразилия и Аргентина могут встретиться на Кубке Америки-2024, который пройдёт в США с 20 июня по 14 июля.

Отборочные матчи ЧМ-2026 в Южной Америке возобновятся только в сентябре следующего года.

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