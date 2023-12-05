Источник: член правительства Чечни предотвратил драку футболистов «Спартака» и «Ахмата»

Председатель Парламента Чечни Магомед Даудов предотвратил драку футболистов «Спартака» и «Ахмата» в матче 17-го тура МИР РПЛ, где грозненцы победили со счётом 2:1, сообщает Baza.

Перепалка началась, когда команды уходили в подтрибунное помещение после эмоционального первого тайма, во время которого футболист «Ахмата» Бернард Бериша с двух ног прыгнул в сторону главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Однако конфликт разгорелся уже в подтрибунном помещении. Ситуацию подогревали представители «Ахмата», заявлявшие, что москвичи «не так себя ведут в гостях».

В какой-то момент ситуация настолько накалилась, что в происходящее между игроками пришлось вмешаться охране стадиона. Во время потасовки также досталось и тренеру «Спартака» Карлосу Морено. Сначала ему немного прилетело от одного из сотрудников административного штаба «Ахмата», а когда он решил ответить, то получил жёлтую от судьи за неспортивное поведение.

В итоге стороны команд начали договариваться на разборку после игры. При этом якобы звучали слова, что красно-белые так просто из Чечни не уедут.

Решать вопрос пришлось председателю Парламента Чечни Магомеду Даудову, который спустился в подтрибунное помещение и после утрясал оставшиеся вопросы с представителями «Спартака». Кроме того, уже перед выходом на второй тайм Даудов даже обратился к футболистам обеих команд с примиряющей речью.