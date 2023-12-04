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В «Спартаке» прокомментировали скандал в Грозном с участием Абаскаля и Бериши

В «Спартаке» прокомментировали скандал в Грозном с участием Абаскаля и Бериши
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Московский «Спартак» на официальном сайте прокомментировал скандал в Грозном с участием главного тренера столичного клуба Гильермо Абаскаля и полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши.

«На 33-й минуте случился эпизод, который во многом перевернул игру. Его главным действующим лицом стал Бериша. Сначала косовский легионер грозненцев выдал очень удачный пас внешней стороной стопы на Агаларова, который перебросил Селихова и открыл счёт.

Праздновать гол Бериша побежал… к тренерской скамейке «Спартака». Причём сделал это максимально странно: на скорости он прыгнул двумя ногами вперёд, находясь в непосредственной близости от Абаскаля. Изумлённый тренер хотел вытолкнуть провокатора за пределы нашей технической зоны, а тот, ощутив на себе прикосновение, рухнул на землю и схватился за лицо.

Арбитр расценил это как физическое воздействие на Беришу и удалил Гильермо. Тогда как игрок грозненцев получил лишь жёлтую карточку. Почему ВАР не подсказал Кукуляку, с чего всё началось — загадка», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, «Спартак» уступил «Ахмату» со счётом 1:2.

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