Майка Ричардс: в «Ман Сити» есть ряд игровых проблем. Они легко пропускают контратаки

Экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался о матче 14-го тура АПЛ, в котором его бывшая команда в родных стенах не смогла переиграть «Тоттенхэм» (3:3).

«В «Манчестер Сити» явно что-то не так. Команда слишком легко допускает контратаки, позволяет себе слишком много индивидуальных ошибок. В концовках матчей всё определяет концентрация. Нужно играть внимательно в ключевые моменты, но «Ман Сити» почему-то этого не делал.

У «Манчестер Сити» также есть пробелы в линиях полузащиты и обороны. Организация командной игры становится всё хуже. У «горожан» наметился период спада. «Сити» уязвим в обороне. Их соперники больше не боятся огрызаться в играх с ними», — приводит слова Ричардса Sky Sports.

Напомним, после 14 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал 30 очков и на текущий момент располагается на третьей строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Арсенал», заработавший 33 очка. «Горожане» также с лёгкостью вышли в плей-офф Лиги чемпионов, оставив позади «Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвену Звезду».