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Тренер «Сити» Гвардиола: на сегодняшний день чувствую, что мы снова выиграем АПЛ

Тренер «Сити» Гвардиола: на сегодняшний день чувствую, что мы снова выиграем АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что, несмотря на три ничейных результата в последних матчах АПЛ, «горожане» по-прежнему являются фаворитами на победу в чемпионате Англии.

«Если вы спросите меня сегодня, то я чувствую, что мы выиграем Премьер-лигу. Если мы сыграем на том же уровне, который мы показали в матчах с «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», то мы действительно сделаем это снова, хотя, конечно же, это не просто», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, после 14 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал 30 очков и на текущий момент располагается на третьей строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Арсенал», заработавший 33 очка.

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