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Медийный клуб «Бей Беги», которым руководили Джикия и Соболев, расформирован

Медийный клуб «Бей Беги», которым руководили Джикия и Соболев, расформирован
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Руководитель медийного клуба «Бей Беги» Ираклий Саная заявил, что команда, которой руководили футболисты «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев, расформирован.

«Бей Беги» закрыт. Будет полный ребрендинг. Возможно, с частичной сменой руководства.

Считаю, что «Бей Беги» был прикольный проект в начале, середине, но под конец скисли. Команде нужна перезагрузка», – приводит слова Санаи пресс-служба клуба.

Кроме того, Саная отметил, что Александр Соболев точно не продолжит принимать участие в жизни клуба. По участию Георгия Джикии однозначного ответа он не дал.

«Бей Беги» был создан в августе 2022 года. Он принял участие в МКС-2022 и МКС-2023, а также втором, третьем и четвёртом сезоне Медиалиги.

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