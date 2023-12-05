Игорь Пикущак: «Краснодару» будет непросто удержать лидерство до зимней паузы

Экс-нападающий «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о шансах своей бывшей команды закрепиться на первой строчке турнирной таблицы РПЛ до зимней паузы.

«Не знаю, удержится ли «Краснодар» на первой строчке, — следующий тур у них с ЦСКА, а «Зенит» принимает «Пари НН». Будет непросто. Будем надеяться, что удержатся. С ЦСКА будет интересная игра, обоюдоострая. Армейцы тоже сейчас неплохи, набрали ход.

Не знаю, будет ли первое место давить или вселять уверенность в «Краснодар» во время перерыва. Но однозначно это будет хорошим подспорьем. Заставит конкурентов включить более весомый ресурс для усиления и приобретения более классных игроков. Но я думаю, что и «Краснодар» тут отставать не будет», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам 17 туров лидером РПЛ является «Краснодар», набравший 35 очков. На втором месте находится «Зенит» с 33 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (31 очко).