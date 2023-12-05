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Объявлена символическая сборная 17-го тура РПЛ по версии WhoScored

Объявлена символическая сборная 17-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Лучшим игроком 17-го тура с оценкой 8,7 стал полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский. Интересно, что в символическую сборную по версии WhoScored не попали футболисты «Краснодара» и «Ахмата». Обе команды одержали победу в 17-м туре.

Сборная 17-го тура РПЛ:

Артур Нигматуллин («Пари НН»), Гленн Бейл («Крылья Советов»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Дмитрий Тихий («Пари НН»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Луис Чавес («Динамо»), Фернандо Костанца («Крылья Советов»), Антон Зиньковский («Спартак»), Артём Дзюба («Локомотив»), Фёдор Чалов (ЦСКА).

По итогам 17 туров лидером РПЛ является «Краснодар», набравший 35 очков. На втором месте находится «Зенит» с 33 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (31 очко).

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