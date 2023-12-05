Паркер: в глазах Марсьяля отсутствует энтузиазм. Он бы лучше смотрелся за покерным столом

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер раскритиковал игру нападающего «красных дьяволов» Антони Марсьяля.

«В глазах Марсьяля полностью отсутствует энтузиазм. В Англии говорят, что если ты выглядишь как Марсьяль, то похож на отбитое заднее место.

Когда вижу его, то думаю, что он лучше смотрелся бы за покерным столом в Лас-Вегасе, потому что его очень трудно прочитать. Мы понятия не имеем, что он у него на душе.

Я не думаю, что ему следует когда-либо снова играть за «Манчестер Юнайтед». В следующий раз, когда Хойлунд получит травму, запасной вратарь должен сыграть вместо Марсьяля, потому что он справится лучше», – приводит слова Паркера Spilxperten в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Марсьяль провёл за «Манчестер Юнайтед» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.