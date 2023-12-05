Почеттино: у меня нет совета для тен Хага по исправлению ситуации в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, может ли он дать советы наставнику «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу по исправлению сложившейся ситуации.

«Могу ли я дать какие-то советы тен Хагу по выходу из кризиса? Нет, нет, нет. Я всего лишь тренер другой команды, который старается делать всё, что в моих силах. Мы не из тех, кто даёт советы коллегам. В мои обязанности не входит говорить о том, что происходит в другом клубе. Я очень уважителен ко всем. Я не тот человек, который будет обсуждать неудачи других клубов», — приводит слова Почеттино Daily Mail.

Ранее сообщалось, что как минимум половина состава «Манчестер Юнайтед» недовольна работой тен Хага. На данный момент «красные дьяволы» занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Манкунианцы набрали 24 очка после 14 туров.

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче 15-го тура АПЛ, который состоится в среду, 6 декабря. Начало игры — в 23:15 мск.