Канисарес: не было необходимости во враждебном отношении Феликса к «Атлетико»

Экс-вратарь «Валенсии» Сантьяго Каньисарес высказался об отношении нападающего «Атлетико» Жоау Феликса к мадридскому клубу. Португалец в текущем сезоне выступает за «Барселону» на правах годичной аренды. в воскресенье, 3 декабря, Феликс забил гол в ворота «Атлетико» в матче 15-го тура Ла Лиги (1:0) и отпраздновал взятие ворот.

«Жоау всегда выпячивает себя. Я не очень люблю этого футболиста из-за его характера. Из-за того, что он считает себя выше других, хотя сам ещё мало чего достиг.

Тем не менее считаю его очень талантливым игроком. С течением времени он станет мудрее и тогда мы увидим лучшую версию Жоау Феликса.

В любом случае, Феликсу стоит быть благодарным команде, которая привела его в элиту европейского футбола. Не было никакой необходимости во враждебном отношении к клубу, который сделал его сильнее, чем он был», – приводит слова Каньисареса Marca.

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В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 17 матчах в составе сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт Феликса с мадридским «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.