«Он не заслуживает эту футболку». Фанаты «Атлетико» не хотят видеть Жоау Феликса в команде

Представитель Международного союза болельщиков «Атлетико» Мадрид Альберто Гарсия раскритиковал футболиста «Барселоны» Жоау Феликса, который отпраздновал гол в ворота «матрасников».

«Теперь выясняется, что он с детства играет за «Барсу» и празднует голы так, как будто выиграл какой-то титул, но это не означает, что он проводит отличный сезон.

Этот жест свидетельствует о неблагодарности и неуважении к болельщикам, которые были его собственными, хорошо относились к нему и поддерживали его, пока он не сменил команду.

Он создал враждебную атмосферу на «Метрополитано». Мы не хотим больше видеть его в футболке «Атлетико» Мадрид, потому что он этого не заслуживает и не понимал ни этот клуб, ни этих болельщиков.

Если он хотел обидеть, то не сделал этого. Обижает не тот, кто хочет, а тот, кто может. Если это было прощание, то пусть будет всё хорошо. Ты присоединишься к избранной группе предателей, в которую входят Уго Санчес, Тибо Куртуа и другие», — приводит слова Гарсии COPE.

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