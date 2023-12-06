Хавбек «Монако» Головин раскритиковал разработчиков игры Dota 2 за её обновления

Российский полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о нынешнем состоянии многопользовательской командной компьютерной игры Dota 2.

«В Dota 2 «классная» обнова, молодцы. Одни сделали Counter-Strike, а другие «Доту» обновить не могут. Уже просто рыгать хочется от того, что в «Доте» происходит», — сказал футболист во время личной трансляции на платформе Twitch.

В текущем сезоне 27-летний Головин провёл за «Монако» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.