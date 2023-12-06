Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Дженоа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Монако» Головин раскритиковал разработчиков игры Dota 2 за её обновления

Хавбек «Монако» Головин раскритиковал разработчиков игры Dota 2 за её обновления
Комментарии

Российский полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о нынешнем состоянии многопользовательской командной компьютерной игры Dota 2.

«В Dota 2 «классная» обнова, молодцы. Одни сделали Counter-Strike, а другие «Доту» обновить не могут. Уже просто рыгать хочется от того, что в «Доте» происходит», — сказал футболист во время личной трансляции на платформе Twitch.

В текущем сезоне 27-летний Головин провёл за «Монако» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Материалы по теме
Фото
«Монако» выложил постер GTA 6 с Головиным на обложке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android