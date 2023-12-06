«Адана Демирспор» начала переговоры с Каннаваро на пост главного тренера команды

Турецкая «Адана Демирспор» начала переговоры с итальянским тренером Фабио Каннаваро на пост главного тренера команды, сообщает Sky Sport Italia.

4 декабря, «Адана Демирспор» отправила в отставку Патрика Клюйверта, под руководством которого команда одержала 8 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

При этом команда после 14 сыгранных матчей турецкой лиги располагается на пятом месте с 23 очками. Также клуб участвовал в квалификации Лиги конференций, где в последнем раунде дважды проиграл бельгийскому «Генку» (1:2; 2:1 и 4:5 по серии пенальти).

50-летний Каннаваро тренировал китайские и саудовские клубы, а также выполнял роль исполняющего обязанности главного тренера сборной Китая. Кроме того, Фабио работал в «Беневенто», который покинул в феврале 2023 года. На тот момент команда была внизу турнирной таблицы Серии B, а по окончанию сезона клуб вылетел в Серию С.