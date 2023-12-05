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Патрик Клюйверт покинул пост главного тренера «Адана Демирспор»

Патрик Клюйверт покинул пост главного тренера «Адана Демирспор»
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Бывший футболист «Барселоны», «Милана» и сборной Нидерландов Патрик Клюйверт покинул пост главного тренера турецкого клуба «Адана Демирспор», сообщает пресс‑служба команды в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Патрик Клюйверт возглавил турецкую команду 30 июня, сменив на этом посту итальянца Винченцо Монтеллу. Контракт Клюйверта с клубом был рассчитан на два года.

Под руководством 47‑летнего специалиста из Нидерландов клуб «Адана Демирспор» провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых одержала восемь побед, шесть ничьих и потерпела шесть поражений.

Нидерландский наставник до этого не работал с клубами. Ранее он на протяжении двух лет тренировал сборную Кюрасао. Во время карьеры игрока Клюйверт выступал за такие команды, как «Аякс», «Милан», «Барселона», «Ньюкасл», «Валенсия», ПСВ и «Лилль».

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