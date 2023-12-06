«Она даже флаг РФ убрала из профиля». Украинцы стали защищать русскую девушку Мудрика

Социальный сети российская модели Виолетты Грачёвой продолжают «взрываться» от комментариев на фоне слухов о романе с футболистом «Челси» и сборной Украины Михаилом Мудриком. Ранее девушка обратилась к хейтерам со словами: «Украинцы, я вас люблю. Хватит уже меня хейтить и спамить в моём профиле. Я за мир во всём мире».

Фото: Соцсети Виолетты Грачёвой

Оскорбления и негативные комментарии продолжают поступать, но девушка их оперативно удаляет. Однако также есть пользователи, которые пишут положительные комментарии, делают ей комплименты и даже заступаются за пару на фоне хейта.

«Она, может быть, любила украинцев до встречи с Мудриком. А украинцы просто взяли и налетели на неё с оскорблениями. Она даже флаг России убрала из описания профиля, чтобы мы не докапывались»

«Есть ли смысл задалбывать людей за отношения? Отвалите уже от этого Мудрика. Он не тот человек, которые будет делать что-то плохое себе или другим людям. Перестаньте хейтить, придите в себя, не будьте стадом баранов. Он в первую очередь футболист, а уже потом всё остальное. Никто не вправе критиковать за личную жизнь и выбор человека»

«Убеждаюсь, что русские девушки — самые красивые»

Также в соцсетях Вилоетты Грачёвой достаточно много шутливых комментариев:

«Виолетта, замотивируй Мудрика на ближайший матч. Пусть бьёт в левый нижний угол, мне такой сон приснился»

«С таким аппаратом (речь о груди девушки, — прим. „Чемпионата“) о футболе можно забыть»

«Вот как после встречи с ней можно играть плохо?»

«Миша, ну ты и аппарат выхватил»

«Молча завидуем Мудрику»

«Передайте, пожалуйста, Мудрику, что завтра „Челси“ играет. Спасибо большое!»