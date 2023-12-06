«Она даже флаг РФ убрала из профиля». Украинцы стали защищать русскую девушку Мудрика
Социальный сети российская модели Виолетты Грачёвой продолжают «взрываться» от комментариев на фоне слухов о романе с футболистом «Челси» и сборной Украины Михаилом Мудриком. Ранее девушка обратилась к хейтерам со словами: «Украинцы, я вас люблю. Хватит уже меня хейтить и спамить в моём профиле. Я за мир во всём мире».
Фото: Соцсети Виолетты Грачёвой
Оскорбления и негативные комментарии продолжают поступать, но девушка их оперативно удаляет. Однако также есть пользователи, которые пишут положительные комментарии, делают ей комплименты и даже заступаются за пару на фоне хейта.
- «Она, может быть, любила украинцев до встречи с Мудриком. А украинцы просто взяли и налетели на неё с оскорблениями. Она даже флаг России убрала из описания профиля, чтобы мы не докапывались»
- «Есть ли смысл задалбывать людей за отношения? Отвалите уже от этого Мудрика. Он не тот человек, которые будет делать что-то плохое себе или другим людям. Перестаньте хейтить, придите в себя, не будьте стадом баранов. Он в первую очередь футболист, а уже потом всё остальное. Никто не вправе критиковать за личную жизнь и выбор человека»
- «Убеждаюсь, что русские девушки — самые красивые»
Также в соцсетях Вилоетты Грачёвой достаточно много шутливых комментариев:
- «Виолетта, замотивируй Мудрика на ближайший матч. Пусть бьёт в левый нижний угол, мне такой сон приснился»
- «С таким аппаратом (речь о груди девушки, — прим. „Чемпионата“) о футболе можно забыть»
- «Вот как после встречи с ней можно играть плохо?»
- «Миша, ну ты и аппарат выхватил»
- «Молча завидуем Мудрику»
- «Передайте, пожалуйста, Мудрику, что завтра „Челси“ играет. Спасибо большое!»
Материалы по теме
Комментарии