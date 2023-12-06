Игрок «Тюмени» Шитов: разговоров о выходе в РПЛ нет, но должны сделать максимум для этого

Нападающий «Тюмени» Виталий Шитов, выступающий на правах аренды из московского «Спартака», высказался о положении команды в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. «Тюмень» занимает четвёртое место, набрав 35 очков за 20 матчей.

«Чувствую ли, что уже стал лидером команды? Прям лидером себя назвать не могу, но есть ощущение, что становлюсь ключевым игроком команды.

За счёт чего команде удалось прибавить? Наверное, за счёт тренировок. Нам не дают расслабиться, на каждой тренировке просят от нас максимума. Мы выжимаем из себя всё, отдаёмся все 95 минут в каждой игре.

Какие шансы, что команда выйдет в РПЛ? Прям таких разговоров о выходе в РПЛ нет. Просто собралась хорошая команда, должны сделать максимум для этого. А дальше – как получится», — приводит слова Шитова Metaratings.