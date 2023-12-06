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Канчельскис заявил, что ФИФА подключилась к его разбирательству с «Тоболом»

Канчельскис заявил, что ФИФА подключилась к его разбирательству с «Тоболом»
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Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис заявил, что всё ещё занимает должность в казахстанском клубе, а к его разбирательству с руководителями подключилась Международная футбольная федерация (ФИФА).

«Разбирательства с «Тоболом» продолжаются. Ещё не вечер, я не ушёл из клуба. Юристы работают, встречаемся, обсуждаем. Как уже говорил, дойдём до президента Казахстана, чтобы разобраться в том, что творится. Не понимаю, как таких мошенников и жуликов допускают до работы в футболе. Каков мой план? План один — построить коммунизм.

По мере поступления информации буду сообщать ситуацию. У меня есть ещё вопросы к тому, почему в эфир запретили давать моё интервью. Посмотрим, как будут реагировать акимы. Сейчас к делу подключилась ФИФА, так что у этих жуликов будут большие проблемы, про них все всё узнают. Дальше им будет очень проблематично работать в футболе», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

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