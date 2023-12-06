Тренер «Ньюкасла» Хау: скорее всего, Поупа прооперируют. Он выбыл на четыре месяца

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау сообщил, что вратарь «сорок» Ник Поуп, скорее всего, будет прооперирован из-за полученной ранее травмы плеча.

«Ник провёл несколько встреч со специалистами. Мы всё ещё ждём окончательных новостей о том, что произойдёт. Мы подозреваем, что его прооперируют. Ориентировочно он выбыл на четыре месяца, но это было ясно сразу после игры», — приводит слова Хау ESPN.

Напомним, голкипер «Ньюкасла» Ник Поуп был заменён в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:1) из-за повреждения. Это произошло на 86-й минуте встречи. Его заменил словацкий вратарь Мартин Дубравка. «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу благодаря голу нападающего Энтони Гордона.

После 14 туров английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 «Ньюкасл» располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 26 очков.