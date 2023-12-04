«Ньюкасл» рассматривает возможность перехода Давида де Хеа из-за травмы Поупа

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может заменить в «Ньюкасл Юнайтед» травмированного голкипера Ника Поупа, который может пропустить до пяти месяцев из-за повреждения плеча. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, де Хеа — один из потенциальных вариантов, который рассматривает «Ньюкасл». Переход испанца в английский клуб будет возможен, если он пойдёт на сокращение зарплаты.

За 12 лет в стане манкунианцев де Хеа провёл 545 матчей, в которых пропустил 590 мячей и 190 игр отыграл «насухо». В составе «МЮ» испанец стал победителем Лиги Европы, обладателем Кубка страны, дважды выиграл Кубок английской лиги и трижды — Суперкубок Англии, а также был чемпионом Англии.

Напомним, голкипер «Ньюкасл Юнайтед» Ник Поуп был заменён в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:1) из-за повреждения. Это произошло на 86-й минуте встречи. Его заменил словацкий вратарь Мартин Дубравка.