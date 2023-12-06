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Тренер «Ньюкасла» Хау — о слухах насчёт Давида де Хеа: мы не делали никаких запросов

Тренер «Ньюкасла» Хау — о слухах насчёт Давида де Хеа: мы не делали никаких запросов
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что «сороки» не искали вратаря на рынке свободных агентов после того, как травму получил основной голкипер команды Ник Поуп.

«Я видел много слухов в прессе о вратарях и других игроках. Мы не делали никаких запросов. Если бы мы набирали игроков сейчас, мы бы взяли их на каждую позицию. Это (травма Поупа. — Прим. «Чемпионата») — шанс для других вратарей укрепить свои позиции», — приводит слова Хау ESPN.

Напомним, Ник Поуп получил травму плеча в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:1). Ранее Хау рассказал, что англичанин, скорее всего, будет прооперирован. Ожидается, что Ник пробудет в лазарете около четырёх месяцев. В начале декабря европейская спортивная пресса сообщала, что «Ньюкасл» рассматривает вариант с приглашением экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.

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