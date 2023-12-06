Тренер «Ньюкасла» Хау — о слухах насчёт Давида де Хеа: мы не делали никаких запросов

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что «сороки» не искали вратаря на рынке свободных агентов после того, как травму получил основной голкипер команды Ник Поуп.

«Я видел много слухов в прессе о вратарях и других игроках. Мы не делали никаких запросов. Если бы мы набирали игроков сейчас, мы бы взяли их на каждую позицию. Это (травма Поупа. — Прим. «Чемпионата») — шанс для других вратарей укрепить свои позиции», — приводит слова Хау ESPN.

Напомним, Ник Поуп получил травму плеча в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:1). Ранее Хау рассказал, что англичанин, скорее всего, будет прооперирован. Ожидается, что Ник пробудет в лазарете около четырёх месяцев. В начале декабря европейская спортивная пресса сообщала, что «Ньюкасл» рассматривает вариант с приглашением экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.