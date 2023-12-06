Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Обляков: Файзуллаев — очень дисциплинированный футболист, он всегда работает на команду

Обляков: Файзуллаев — очень дисциплинированный футболист, он всегда работает на команду
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался об адаптации в команде своего одноклубника Аббосбека Файзуллаева.

«Аббосбеку потребовалось не так много времени, чтобы влиться в коллектив. Он нам очень сильно помогает, с ним комфортно на поле. Хороший, квалифицированный, очень дисциплинированный футболист. Всегда работает над собой, на команду: и забивает, и создаёт моменты, даже в обороне помогает», – приводит слова Облякова Metaratings

За 17 матчей в сезоне-2023/2024 20-летний Файзуллаев забил два гола и сделал девять результативных передач. К ЦСКА узбекский футболист присоединился прошлым летом, перейдя из «Пахтакора». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Аббосбека в € 2 млн.

Материалы по теме
Фёдор Чалов: Обляков должен стать следующим «Джентльменом года»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android