Стало известно, когда 17-летний Педро присоединится к «Зениту»

Атакующий полузащитник «Коринтианса» Педро пройдёт январские тренировочные сборы в составе петербургского «Зенита». Об этом сообщает издание Globo.

По сведениям источника, бразилец подаст документы в ФИФА, чтобы иметь возможность участвовать в предсезонной подготовке «Зенита» до достижения 18 лет. Ожидается, что матч с «Коритибой», который состоится предстоящей ночью, станет для вингера последним в составе «Коринтианса».

Напомним, минувшим летом «Зенит» и «Коринтианс» достигли договорённости о переходе бразильского форварда Педро в стан сине‑бело‑голубых. Ожидалось, что футболист присоединится к команде из Санкт-Петербурга по достижении совершеннолетия. Отметим, что Педро исполнится 18 лет 5 февраля 2024 года.