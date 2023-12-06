Олег Иванов: не согласен, что Бериша — самый провоцирующий футболист РПЛ

Экс-хавбек «Ахмата» Олег Иванов высказался о поведении на поле своего бывшего партнёра по грозненской команде — полузащитника Бернарда Бериши.

«Не сказал бы, что Бериша — самый провоцирующий. В РПЛ много футболистов играют грязно, просто кто‑то это делает более грамотно, чем Бериша.

Если, например, взять Вернблума, то в ЦСКА он играл жёстко, но никогда не бил исподтишка. Помню, после одного из матчей, в котором мы с Вернблумом схлестнулись, он сказал мне: «Я тебя уважаю за то, что исподтишка не бьёшь».

Могу с уверенностью сказать, что раньше такой грязи не было. Вся борьба была благородная. Сейчас возможны наступы и так далее, а когда я только начинал — не было. Я застал Онопко, Алдонина, Рахимича, Денисова, Диарра и Каборе, и их просто так было не обыграть — цепкие, как собаки. Но без грязи», — приводит слова Иванова Sport24.

Напомним, на 34-й минуте матча 17-го тура со «Спартаком» (2:1) Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова. После этого Бериша подбежал к скамейке «Спартака», чтобы отпраздновать гол, а Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.