Дьяков: будет несправедливо, если наказание за эпизод с Беришей понесёт только Абаскаль

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о скандальном эпизоде в матче 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1), в котором футболист грозненцев Бернард Бериша во время празднования гола чуть не снёс в подкате главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Бериша провоцировал Абаскаля. Наказание, как по мне, должны нести оба. Человек должен сдерживать свои эмоции, не сдержал — несёт наказание. Но я бы дисквалифицировал и Беришу, который был провокатором этого всего. Хуже всего, что его поступок вообще не будут рассматривать. Понятно, что тренер должен подавать пример игрокам, не вестись на провокации. Но это не красит Беришу, не красит футбол. В медиафутболе много провокаций, а на профессиональном уровне этого быть не должно.

Не знаю, как всё сложится и что грозит Абаскалю. Несправедливо будет, если наказание понесёт только один человек. Либо оба, либо смягчить ему наказание», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.